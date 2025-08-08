부산시교육청, 특수학교 통학버스 20대 추가 투입
입력 2025.08.08 (10:59) 수정 2025.08.08 (15:32)
부산시교육청이 특수학교 학생들을 위한 통학버스를 추가로 확보합니다.
부산시교육청은 내년 초까지 통학버스 16대를 임차하고 4대는 구입하는 등 20대를 마련하기로 했습니다.
이를 대중교통 이용이 원활하지 않은 특수학교 학생 등의 등·하교를 돕는 데 쓰기로 했습니다.
교육청은 현재 80여 개 학교에 통학차량 약 120대를 지원하고 있습니다.
부산시교육청, 특수학교 통학버스 20대 추가 투입
입력 2025-08-08 10:59:24
수정2025-08-08 15:32:26
