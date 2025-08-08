제2회 부산국제불교박람회 개막

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올해 2회째를 맞는 부산국제불교박람회가 개막해 오는 10일까지 벡스코에서 열립니다.



올해 박람회에는 220개 업체가 참여해 370여 곳의 전시, 판매, 체험 공간을 운영합니다.



특히 108배와 명상 체험 행사와 유명 승려와의 토크쇼, 사찰 음식 시연 등 다양한 프로그램이 마련됐습니다.



