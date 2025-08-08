‘휴가지 원격근무’ 맞춤형 프로그램 확대

동영상 고정 취소

부산시가 '휴가지 원격근무' 활성화를 위해 맞춤형 프로그램을 확대 추진합니다.



부산시는 오는 18일부터 4차례에 걸쳐 외국인 150여 명이 참여하는 '부산 글로벌 워케이션' 행사를 통해 부산의 휴가지 원격근무 지원 사업 등을 알립니다.



또 이달부터 영도구 보육 기관과 연계해 휴가지 원격근무자들의 육아 부담을 줄이는 프로그램을 운영하고 수도권 기업을 대상으로 찾아가는 현장 설명회를 진행할 예정입니다.



