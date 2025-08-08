사회

경찰, 파키스탄 테러단체 조직원 구속 송치…UN 지정단체 첫 사례

입력 2025.08.08 (11:01)

이슬람 극단주의 테러단체 조직원이 국내에 불법 입국해 활동을 벌이다 경찰에 붙잡혔습니다.

경기남부경찰청 안보수사과는 테러방지법과 출입국관리법 위반 혐의로 파키스탄 국적 40대 남성을 수원지검에 구속 송치했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

이 남성은 2020년 고향인 파키스탄에서 이슬람 극단주의 테러단체인 '라슈카르 에 타이바'에 가입해 활동한 혐의를 받습니다.

또, 2023년 9월 파키스탄 주재 한국 영사관에 사업차 우리나라에 방문하는 것처럼 가짜 '사증 발급 신청서'를 제출해 비자를 발급받고, 같은 해 12월 국내로 입국해 활동한 혐의도 받습니다.

경찰은 최근 국가정보원으로부터 첩보를 받아 수사에 착수했고 지난달 말 서울 이태원에서 이 남성을 체포해 지난 2일 구속시켰습니다.

라슈카르 에 타이바는 국제연합(UN)이 지정한 테러단체 중 하나로 2008년 11월 인도 뭄바이 테러의 배후로 알려졌습니다.

국내 경찰이 UN 지정 테러단체의 조직원을 체포·구속한 사례는 이번이 처음입니다.

경찰은 국내에 공범이 있는지, 테러 자금을 모집해 해당 단체에 송금했는지 등에 대한 수사를 이어갈 방침입니다.

신지수
신지수 기자

