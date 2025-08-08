사회

저출산위 “비혼 출산 가정 실태조사…제도 개선 도출할 것”

입력 2025.08.08 (11:02) 수정 2025.08.08 (11:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

비혼 동거·출산 가정이 늘면서 저출산고령사회위원회가 관련 제도 개선을 추진하기로 했습니다.

주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 최근 전문가 간담회를 통해 “비혼 동거·출산 가정이 겪는 불편을 파악하고자 관련 제도와 관행 등 실태를 조사하겠다”고 밝혔습니다.

이번 간담회에서 전문가들은 앞으로 비혼 동거·출산 가구가 늘 것으로 보이기 때문에 비혼 가정의 시각에서 법의 공백이나 보완할 점을 점검하고, 개선해야 한다는 조언을 내놓았습니다.

이에 대해 주 부위원장은 “사실혼 등 비혼 동거·출산 가정이 겪는 불편을 정확하게 파악해야 한다”며 “이를 위해 현재 진행 중인 제5차 저출산고령사회 기본계획 수립 과정에서 생애 단계별로 빠짐없이 관련 제도와 관행의 실태를 조사하겠다”고 했습니다.

또 비혼 출산에 대한 사회적 논의가 시작 단계이므로 실태 조사를 통해 제도 개선을 도출해 나가겠다고 덧붙였습니다.

통계청 사회조사에 따르면 비혼 출산 동의율은 2016년 24.2%에서 지난해 37.2%로 상승했습니다.

지난해 조사에서 비혼 출산 동의율은 20대 42.8%, 30대 42.1%로 특히 연령이 젊을수록 동의율이 높은 것으로 확인됐습니다.

전체 출산아 가운데 혼외 출산아가 차지하는 비중 역시 2016년 1.9%에서 2023년 4.7%로 늘어 실제 비혼 출산이 사회적으로 확산하는 것으로 보입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 저출산위 “비혼 출산 가정 실태조사…제도 개선 도출할 것”
    • 입력 2025-08-08 11:02:48
    • 수정2025-08-08 11:04:13
    사회
비혼 동거·출산 가정이 늘면서 저출산고령사회위원회가 관련 제도 개선을 추진하기로 했습니다.

주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 최근 전문가 간담회를 통해 “비혼 동거·출산 가정이 겪는 불편을 파악하고자 관련 제도와 관행 등 실태를 조사하겠다”고 밝혔습니다.

이번 간담회에서 전문가들은 앞으로 비혼 동거·출산 가구가 늘 것으로 보이기 때문에 비혼 가정의 시각에서 법의 공백이나 보완할 점을 점검하고, 개선해야 한다는 조언을 내놓았습니다.

이에 대해 주 부위원장은 “사실혼 등 비혼 동거·출산 가정이 겪는 불편을 정확하게 파악해야 한다”며 “이를 위해 현재 진행 중인 제5차 저출산고령사회 기본계획 수립 과정에서 생애 단계별로 빠짐없이 관련 제도와 관행의 실태를 조사하겠다”고 했습니다.

또 비혼 출산에 대한 사회적 논의가 시작 단계이므로 실태 조사를 통해 제도 개선을 도출해 나가겠다고 덧붙였습니다.

통계청 사회조사에 따르면 비혼 출산 동의율은 2016년 24.2%에서 지난해 37.2%로 상승했습니다.

지난해 조사에서 비혼 출산 동의율은 20대 42.8%, 30대 42.1%로 특히 연령이 젊을수록 동의율이 높은 것으로 확인됐습니다.

전체 출산아 가운데 혼외 출산아가 차지하는 비중 역시 2016년 1.9%에서 2023년 4.7%로 늘어 실제 비혼 출산이 사회적으로 확산하는 것으로 보입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김성수
김성수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
건설현장 불법하도급 집중 단속<br>…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.