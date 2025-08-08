저출산위 “비혼 출산 가정 실태조사…제도 개선 도출할 것”

비혼 동거·출산 가정이 늘면서 저출산고령사회위원회가 관련 제도 개선을 추진하기로 했습니다.



주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 최근 전문가 간담회를 통해 “비혼 동거·출산 가정이 겪는 불편을 파악하고자 관련 제도와 관행 등 실태를 조사하겠다”고 밝혔습니다.



이번 간담회에서 전문가들은 앞으로 비혼 동거·출산 가구가 늘 것으로 보이기 때문에 비혼 가정의 시각에서 법의 공백이나 보완할 점을 점검하고, 개선해야 한다는 조언을 내놓았습니다.



이에 대해 주 부위원장은 “사실혼 등 비혼 동거·출산 가정이 겪는 불편을 정확하게 파악해야 한다”며 “이를 위해 현재 진행 중인 제5차 저출산고령사회 기본계획 수립 과정에서 생애 단계별로 빠짐없이 관련 제도와 관행의 실태를 조사하겠다”고 했습니다.



또 비혼 출산에 대한 사회적 논의가 시작 단계이므로 실태 조사를 통해 제도 개선을 도출해 나가겠다고 덧붙였습니다.



통계청 사회조사에 따르면 비혼 출산 동의율은 2016년 24.2%에서 지난해 37.2%로 상승했습니다.



지난해 조사에서 비혼 출산 동의율은 20대 42.8%, 30대 42.1%로 특히 연령이 젊을수록 동의율이 높은 것으로 확인됐습니다.



전체 출산아 가운데 혼외 출산아가 차지하는 비중 역시 2016년 1.9%에서 2023년 4.7%로 늘어 실제 비혼 출산이 사회적으로 확산하는 것으로 보입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



