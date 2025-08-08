“한 여름 밤의 축제”…순천 동천 야광축제 오늘 개막

전남 순천시의 도심 하천인 동천에서 열리는 야광 축제가 오늘(8일) 개막해 24일간의 일정에 돌입합니다.'별 헤는 동천'이라는 주제로 열리는 2025 동천 야광 축제는 야간 경관 조형물과 시민 참여형 프로그램이 어우러진 체류형 여름 축제입니다.오늘 개막식에는 아고라 공연과 순천시립합창단의 식전 무대, 점등식과 불꽃 쇼, 싱어송라이터 우디의 축하공연이 열릴 예정입니다.또 매주 금요일과 토요일마다 물총놀이와 DJ 공연이 결합한 워터파티(9일), 광복 80주년 기념 야외 방 탈출 ‘히든페이스’(15일) 등 다양한 테마 프로그램이 이어집니다.