통영시 ‘교육발전특구 시범지역’ 최종 선정

통영시가 교육부가 주관한 '교육발전특구 시범지역'에 최종 선정됐습니다.



이에 따라 통영시는 경남에서 14번째 교육발전특구 시범지역으로 선정돼, 최대 30억 원의 특별교부금을 지원받아 문화예술 인재 양성과 돌봄 교육 등에 활용합니다.



