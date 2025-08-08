경상남도, ‘인공지능 비대면 돌봄’…시범 운영
입력 2025.08.08 (11:10) 수정 2025.08.08 (15:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 다음 달부터 인공지능을 활용한 비대면 돌봄 서비스를 도입합니다.
경남사회서비스원은 어르신 돌봄 기업 '와플랫'과 업무협약을 맺고, 홀로 사는 장애인이나 노인 등 500명을 대상으로, 스마트폰을 활용한 안부 전화와 호흡, 맥박 측정 등 시범 서비스를 운영하기로 했습니다.
경남사회서비스원은 어르신 돌봄 기업 '와플랫'과 업무협약을 맺고, 홀로 사는 장애인이나 노인 등 500명을 대상으로, 스마트폰을 활용한 안부 전화와 호흡, 맥박 측정 등 시범 서비스를 운영하기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경상남도, ‘인공지능 비대면 돌봄’…시범 운영
-
- 입력 2025-08-08 11:10:07
- 수정2025-08-08 15:09:39
경상남도가 다음 달부터 인공지능을 활용한 비대면 돌봄 서비스를 도입합니다.
경남사회서비스원은 어르신 돌봄 기업 '와플랫'과 업무협약을 맺고, 홀로 사는 장애인이나 노인 등 500명을 대상으로, 스마트폰을 활용한 안부 전화와 호흡, 맥박 측정 등 시범 서비스를 운영하기로 했습니다.
경남사회서비스원은 어르신 돌봄 기업 '와플랫'과 업무협약을 맺고, 홀로 사는 장애인이나 노인 등 500명을 대상으로, 스마트폰을 활용한 안부 전화와 호흡, 맥박 측정 등 시범 서비스를 운영하기로 했습니다.
-
-
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.