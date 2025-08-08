경상남도, ‘인공지능 비대면 돌봄’…시범 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경상남도가 다음 달부터 인공지능을 활용한 비대면 돌봄 서비스를 도입합니다.



경남사회서비스원은 어르신 돌봄 기업 '와플랫'과 업무협약을 맺고, 홀로 사는 장애인이나 노인 등 500명을 대상으로, 스마트폰을 활용한 안부 전화와 호흡, 맥박 측정 등 시범 서비스를 운영하기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!