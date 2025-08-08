‘대통령기 전국대학 야구대회’ 밀양서 열려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

'59회 대통령기 전국대학야구대회'가 오는 18일까지 밀양테마파크에서 열립니다.



밀양시와 한국대학야구연맹이 주최하는 이번 대회엔 전국 51개 대학팀, 2천여 명의 선수단이 참가해 토너먼트 방식으로 진행되고, 모든 경기는 무료로 관람할 수 있습니다.



