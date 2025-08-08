‘대통령기 전국대학 야구대회’ 밀양서 열려
입력 2025.08.08 (11:10) 수정 2025.08.08 (15:09)
'59회 대통령기 전국대학야구대회'가 오는 18일까지 밀양테마파크에서 열립니다.
밀양시와 한국대학야구연맹이 주최하는 이번 대회엔 전국 51개 대학팀, 2천여 명의 선수단이 참가해 토너먼트 방식으로 진행되고, 모든 경기는 무료로 관람할 수 있습니다.
'59회 대통령기 전국대학야구대회'가 오는 18일까지 밀양테마파크에서 열립니다.
