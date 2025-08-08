경상국립대·미국 미주리대, 포괄적 학술교류 협정
입력 2025.08.08 (11:10) 수정 2025.08.08 (15:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상국립대가 미국 미주리대학교와 포괄적 학술교류 협정을 체결했습니다.
이번 협정은 우주항공, 방위산업 분야 연구 역량을 고도화하고 두 대학 간 교수와 연구자 공동연구와 학생 교류를 체계적으로 추진하기 위한 것입니다.
경상국립대는 또, 미국 조지아 공과대와도 협력을 논의할 예정입니다.
이번 협정은 우주항공, 방위산업 분야 연구 역량을 고도화하고 두 대학 간 교수와 연구자 공동연구와 학생 교류를 체계적으로 추진하기 위한 것입니다.
경상국립대는 또, 미국 조지아 공과대와도 협력을 논의할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경상국립대·미국 미주리대, 포괄적 학술교류 협정
-
- 입력 2025-08-08 11:10:58
- 수정2025-08-08 15:09:39
경상국립대가 미국 미주리대학교와 포괄적 학술교류 협정을 체결했습니다.
이번 협정은 우주항공, 방위산업 분야 연구 역량을 고도화하고 두 대학 간 교수와 연구자 공동연구와 학생 교류를 체계적으로 추진하기 위한 것입니다.
경상국립대는 또, 미국 조지아 공과대와도 협력을 논의할 예정입니다.
이번 협정은 우주항공, 방위산업 분야 연구 역량을 고도화하고 두 대학 간 교수와 연구자 공동연구와 학생 교류를 체계적으로 추진하기 위한 것입니다.
경상국립대는 또, 미국 조지아 공과대와도 협력을 논의할 예정입니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.