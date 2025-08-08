경상국립대·미국 미주리대, 포괄적 학술교류 협정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경상국립대가 미국 미주리대학교와 포괄적 학술교류 협정을 체결했습니다.



이번 협정은 우주항공, 방위산업 분야 연구 역량을 고도화하고 두 대학 간 교수와 연구자 공동연구와 학생 교류를 체계적으로 추진하기 위한 것입니다.



경상국립대는 또, 미국 조지아 공과대와도 협력을 논의할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!