[무등의 아침] 김윤 “‘이춘석 게이트’, 정권 초반 최대 악재…국힘 당대표 경선, 찬탄 vs 반탄 재격돌”

◇ 정길훈 (이하 정길훈): 주식 차명거래 의혹이 불거진 이춘석 의원을 둘러싼 정치권 파장이 계속되고 있습니다. 민주당은 탈당한 이춘석 의원을 제명하기로 의결했는데요. 국민의힘은 특검법을 당론으로 발의하면서 공세 수위를 높이고 있습니다. 그런가 하면 국민의 힘 차기 당대표 선거는 김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 후보 이렇게 4파전으로 압축됐는데요. 김윤 국민의 힘 광주 서구을 당협위원장과 얘기 나눠보겠습니다. 위원장님 안녕하십니까?◆ 김윤 국민의힘 광주 서구을 당협위원장 (이하 김윤): 안녕하십니까?◇ 정길훈: 먼저 국회에서 차명으로 주식 거래한 의혹을 받는 이춘석 의원 얘기해 보겠습니다.어제 민주당이 이춘석 의원 제명하기로 의결했는데요. 어떻게 보십니까?◆ 김윤: 저는 발 빠른 대응이고 잘했다고 보는데요. 제가 판단할 때 '이춘석 게이트'는 이재명 집권 초기에 최대 악재입니다. 이게 지금 단순히 개인 비리 차원에 그칠지 사실 이와 유사한 사례가 얼마나 잠재돼 있을지 이런 것 자체에 대해서 지금 국민들이 대단히 관심을 갖고 있거든요. 이런 차원에서 저는 제대로 발본색원하는 차원에서 이재명 정부가 대응하지 않으면 저는 상당히 초기 동력이 떨어질 가능성이 있는 중대한 소재라고 파악합니다.◇ 정길훈: 위원장님도 말씀하셨지만, 국민의힘이 이걸 지금 '이춘석 게이트'로 명명하면서 특검법을 당론으로 발의했습니다. 경찰이 수사팀을 편성해서 적극적으로 수사할 예정이라는데 경찰 수사를 못 믿는 건가요? 특검법 발의는.◆ 김윤: 아직 그렇게까지 할 필요는 없을 것 같고요. 일단 이재명 대통령의 의지는 분명한 것 같습니다. 기억하시겠지만 이재명 대통령이 주식 가지고 장난하는 사람은 완전히 속되게 표현하면 거의 그냥 작살내겠다, 패가망신시키겠다고 이렇게 하셨기 때문에 저는 이건 경찰도 부실 수사를 하지는 않을 거라고 예상합니다. 그런데 이제 저희 입장에서는 어제 107명 의원이 전원 발의해서 특검을 해야 한다고 이렇게 하는데 소수이기 때문에 이게 실제로 관철될지는 좀 의문입니다. 그러나 적어도 이재명 대통령도 확고한 척결 의지를 표명했고 정청래 대표도 제명 조치를 바로 하지 않았습니까? 그래서 저는 만약에 경찰에서 수사하다가 체포 동의안을 요구하면 저는 체포될 것 같아요. 그래서 어차피 지금 이게 의원직 정도 문제가 아니고 지금 형사처벌 대상으로 바로 넘어간 거거든요. 사실상 그래서 저는 앞으로 진행 과정이 얼마나 철저하게 될지 이게 핵심일 거라고 봅니다.◇ 정길훈: 국민의힘이 특검법 발의했지만, 의석수로 보면 통과하기가 쉽지는 않아요. 소수이기 때문에 통과 전망은 어떻게 보십니까?◆ 김윤: 아까 말씀드린 대로 이제 현실적으로는 어려울 것 같은데 제가 볼 때 중요한 건 정치는 야당 보고 하는 거 아니거든요. 과연 지금 국민 다수가 이걸 어떻게 볼지 그걸 보고 했을 때는 저는 조금 더 과감한 정무적 판단도 필요할 거다. 그러나 현실적으로는 특검까지 넘어가기는 쉽지 않을 겁니다.◇ 정길훈: 국민의힘이 이번에 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹 불거지고 나서 국회의원 전수조사도 제안했죠?◆ 김윤: 국회의원뿐만 아니고요. 차명 거래를 통해서 내부의 어떤 정보를 이용했을 가능성이 지금 굉장히 높잖아요. 그게 국정기획위원회 제2 분과 위원장 하면서 이렇게 빚어진 일이거든요. AI와 관련된 주식과 다 관련돼 있고 그렇기 때문에 저는 국회의원들뿐만 아니고 지금 국정기획위원회도 전수 조사해야 한다고 봅니다. 최소한 이 정도까지는 이재명 정부가 해야 한다고 그렇게 판단합니다.◇ 정길훈: 지금 이춘석 의원이 탈당하면서 국회 법사위원장 직도 내려놓지 않았습니까? 민주당에서는 후임으로 추미애 의원 내정해 놨고요. 국민의힘에서는 추미애 의원 법사위원장 내정된 것에 대해서 그 법사위원장을 야당 몫으로 되돌려줘야 하는 거 아니냐고 이렇게 요구하는데 어떻게 보세요?◆ 김윤: 그러니까 관행상 당연히 이제 그런 요구를 할 수 있는데 제가 생각할 때 제가 국민의힘 당원이지만 그런 어떤 즉자적 메시지는 국민들 보기에는 별로 그렇게 설득력이 좀 없다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 지금 국민의 힘 자체가 전당대회를 8월 22일에 합니다만 지금 근본적으로 자체 쇄신이 우선으로 보여야 이제 메신저와 메시지가 이렇게 설득력 있게 다가가는데 지금은 메신저가 굉장히 취약한 상태이기 때문에 지금 지지율이 10%대까지 내려앉아 버린 거 아닙니까?그러니까 정당한 주장임에도 불구하고 이게 임팩트가 굉장히 약한 그런 안타까운 상황이라고 보입니다. 그런데 저는 이제 뒤집어서 제가 만약에 정청래 대표라면, 그러니까 민주당 대표라면 오히려 지금 민생과 국민통합을 가장 큰 기조로 내걸고 있는데 저는 이번 기회에 원래대로 야당 몫으로 복귀시켜 주는 게 통 큰 정치일 것이다. 저는 그렇게 판단하는데 지금 정치하는 걸로 봐서는 쉽지 않을 것 같습니다.◇ 정길훈: 이번에는 윤석열 전 대통령 부부에 대한 특검 수사 얘기해 보겠습니다. 김건희 특검팀이 김 여사 소환 조사한 지 하루 만에 구속영장 청구했어요. 조금 전에 간추린 소식에서도 전했습니다만 이르면 12일에 구속영장 발부 여부가 결정될 것 같은데 어떻게 전망하십니까?◆ 김윤: 예상했던 시간보다 일찍 조사가 끝났더라고요. 그게 뭐냐 하면 전면 부인을 했기 때문이에요. 그러니까 핵심이 지금 3개지 않습니까? 주가 조작했는지 그리고 얼마나 공모했는지 그다음에 명태균 씨에 얼마나 영향력을 행사했는지 그러니까 명태균 씨가 여론조사를 막 갖다줬는데 거기서 대가를 지불했는지 그래서 이제 정치자금법 위반 혐의가 된 거고 그다음에 이제 건진법사라는 사람을 통해서 통일교의 이런 알선수재 혐의가 있는지, 이 세 가지가 핵심인데요. 아시다시피 이걸 전면 부인해 버렸거든요. 그러니까 이제 조사를 통해서 나올 게 사실상 없는 거죠.그런데 이제 아직 전면 공개는 안 됐지만 특검 차원에서는 상당한 정도의 객관적 증거를 확보하고 있다는 거고, 그렇기 때문에 이제 기소를 망설일 이유가 없는 거고, 바로 이제 추후에 16가지 중에서 또 앞으로 조사해야 할 게 많이 있지 않습니까? 그래서 신병 확보를 서두르는 것이라고 이렇게 판단이 됩니다.◇ 정길훈: 영장 발부 여부는 어떻게 보세요?◆ 김윤: 제가 이제 변호사 2명한테 이렇게 물어봤더니 그게 법리적으로는 간단치 않을 거라고 보네요. 그러니까 전체적인 여론은 불가피하다고 이렇게 보는데 순전히 이제 그 차원에서 볼 때는. 왜냐하면 지금 특검도 문제인 게 벌써 무능과 무리 문제가 나오고 있잖아요. 3대 특검 중에서 특히 김건희 특검팀이 그러니까 객관적인 물증 확보가 굉장히 뭐랄까 취약할 가능성이 있다고 보는 변호사들이 있는 거예요. 제 주변에서. 그런 상태에서 예를 들어 도이치 모터스 사건 같은 경우는 이미 털 데까지 다 털어서 나와 있는 거고, 새로 나온 게 지금 하나도 없거든요. 객관적으로 이런 상황에서 예를 들면, 우리가 구속한다고 할 때는 3대 요건이 있잖아요. 중대해야 하고 도망갈 우려가 있어야 하고 증거를 없애는, 이 세 가지 부분에서 김건희가 그럼 어디로 도망갈 거며, 이런 것들이 그래서 아예 기각될 가능성도 있다고 봐야 한다고 이렇게 하더라고요. 그래서 제가 단정적으로는 판단을 못 하겠더라고요.◇ 정길훈: 김 위원장님이 말씀한 거는 특검 수사 내용이 아직 알려지지 않은 상황이고 일부 변호사의 얘기를 전달하신 거니까요.◆ 김윤: 제한적이라는 겁니다. 그러니까◇ 정길훈: 12일에 어떻게 진행되는지 지켜보도록 하겠습니다. 그런가 하면 김건희 특검팀이 어제 윤석열 전 대통령에 대한 체포 영장을 집행하려다가 또 실패했어요. 완강히 버티니까 부상할 염려가 있어서 집행을 중단했다는 건데 어떻게 보세요?◆ 김윤: 우선 저는 참 윤 전 대통령이 그래도 명색이 대한민국의 전직 대통령이신데 그런 모습 보여서야 되겠습니까? 참으로 저는 국민으로서 좀 부끄럽고 좀 창피한 일이라고 일단 생각하는데 제가 양비론적 입장이 아니고 저는 아까 말씀드렸지만, 김건희 특검팀이 너무 과도했던 것도 부인할 수 없는 거거든요. 그러니까 지금 변명을 못 하잖아요. 어떻게 보면 그냥 그 젊은 애 10명이 어떻게 보면 강압적으로 의자까지 들어서 데려가려고 했다는 부분은 그건 제가 볼 때는 다 떠나서 어쨌든 그 입장을 바꿔 놓고 보면 윤석열 대통령도 본인이 어떤 그 피고인으로서 본인을 보호할 권한이 있는 거 아니에요? 그걸 이렇게 침범한 거라고 봐야 하거든요. 그건 객관적으로 이 부분에 대해서는 상당히 다수가 그렇게 생각합니다. 그래서 그런 면에서는 저는 어떤 특검팀도 지금 상당한 어떤 그 장애에 부딪힌 거다. 저는 이후에 다시 영장 재청구하기는 쉽지 않을 거라고 봅니다.◇ 정길훈: 그러니까 국민의 힘 일부에서는 그런 시각도 있다는 말씀이고요. 이번에는 국민의 힘 전당대회 얘기해 보겠습니다. 어제 예비 경선에서 주진우 후보 탈락하면서 국민의 힘 새 당대표 선출 경선은 김문수 전 고용노동부 장관, 안철수, 장동혁, 조경태 의원 이렇게 4파전으로 압축됐어요. 사실상 이제 탄핵 찬성과 반대 진영이 2 대 2 구도인데 어떻게 전망하십니까?◆ 김윤: 지난 대선 경선 구도와 똑같아졌어요. 그러니까 한동훈 전 대표 대신에 조경태 의원이 올라온 거고 그런데 지금 대체로 추이는 김문수, 장동혁 지지하는 당원이 적어도 여론 조사상 좀 더 많은 게 사실이거든요. 그래서 좀 거칠게 제가 추산하면 6 대 4 그러니까 김문수, 장동혁 진영 쪽이 좀 더 많다는 거죠. 그래서 앞으로 보름 뒤인데 저는 사실상 선거는 살아있는 생물이고 지금부터 우리 당원들이 어떻게 판단할 건지, 그러니까 만약에 김문수, 장동혁 이런 흐름으로 가게 된다면 진짜로 저쪽에서 이를테면 과하게 내란 프레임을 걸고 있기는 하지만 그게 아니더라도 과연 국민의 힘이 다수 국민에게 정당한 보수 정당으로, 혁신된 보수 정당으로 인정될 수 있을 것인가 이거 굉장히 회의적인 거거든요. 그래서 저는 마지막으로 이건 좀 희망 사항이기도 하지만 국민의힘 당원들의 전략 투표를 저는 기대합니다.◇ 정길훈: 지금 국민의힘 본경선은 책임당원 80%, 국민 여론 조사 20% 합산하지 않습니까?4명의 후보 가운데 앞서가는 후보 누구누구인 것 같습니까?◆ 김윤: 여론조사는 거짓말을 안 합니다. 그러니까 김문수 후보가 분명히 유력한, 당선 가능성이 있는 후보라고 일단 봐야 하는 거고요. 그런데 이제 저는 두 가지가 포인트일 거라고 봐요. 과연 김문수 후보가 22일 1차에서 과반을 할 수 있을 것인가. 제가 예측한다면 쉽지 않습니다. 구조상. 그러면 이제 1, 2등이 다투게 되는데 과연 2등에 안철수가 올라갈 거냐, 장동혁이 올라갈 거냐, 지금 이게 관건이고요. 만약에 안철수가 올라가게 된다면 저는 그 예측은 그래도 섣불리 하기는 어렵다.그리고 좀 더 이제 기대한다면 국민의힘 혁신이 딴 게 아니에요. 안철수가 당 대표 되면 그건 바로 혁신인 거고 그렇지 않으면 상당히 어려울 겁니다.◇ 정길훈: 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.◆ 김윤: 감사합니다.◇ 정길훈: 지금까지 김윤 국민의 힘 광주 서구을 당협위원장이었습니다.