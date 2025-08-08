민주당 “호남 헌신·희생에 표나게 보답하겠다”…공공의대 설립 힘실어

더불어민주당이 정청래 대표 당선 후 첫 현장 최고위원회를 전남에서 열고, 지역 발전을 약속했습니다.



정 대표는 오늘(8일) 민주당 전남도당에서 열린 최고위에서 “광주의 특별한 희생에 따른 특별한 보상이 이뤄졌느냐는 질문에, 민주당은 이제 답해야 할 때”라고 강조했습니다.



정 대표는 “호남은 민주주의 성지, 민주당의 심장”이라며 “1980년 5·18 광주 민주화운동이 2024년 비상계엄 내란 사태를 막아냈다”고 평가했습니다.



이어 “1980년 5월 광주가 없었다면 6월 항쟁도 없었고 6월 항쟁이 없었으면 지금의 헌법이 없었고 헌법이 없었으면 비상계엄을 막아내지 못했을 것”이라며 “그런 의미에서 내란을 극복할 수 있었던 건 1980년 이름도 빛도 없이 스러져간 광주 영령의 공이 크다”고 말했습니다.



또한 “호남 없이는 민주당도 민주 역사도 존재할 수 없다”며 “이제 숭고한 희생에 표시 나게 보답해야 할 때”라고 밝혔습니다.



정 대표는 앞서 호남 3선 서삼석 의원(전남 영암군무안군신안군)을 최고위원과 호남발전특별위원회 위원장으로 지명했습니다.



정 대표는 자신이 신설한 호남발전특위에서 “성과물들을 당에 보고해 주시면 정부와 협상하겠다”며, 특히 “호남의 숙원사업이라 할 수 있는 공공의대 설립과 공공망 확충 등이 특위에서 해결될 수 있었으면 좋겠다”고 말했습니다.



김병기 원내대표도 “호남의 헌신에 보답하는 든든한 집권 여당이 되겠다”며 ‘의료 인프라 확충’을 비롯해 첨단 산업 육성, 에너지고속도로(전력망 확충) 사업 등을 “강력하게 추진하겠다”고 말했습니다.



아울러 “최근 집중호우로 삶의 터전을 잃고 고통 속에 계시는 도민 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “민주당은 신속한 피해 복구와 실질적인 지원이 단 하루라도 더 빨리 이루어질 수 있도록, 국회 차원의 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!