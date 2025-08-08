정치

국정위 “올 여름 호우피해 원인 조사 및 대책, 신속추진과제로 제안”

입력 2025.08.08 (11:25) 수정 2025.08.08 (11:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국정기획위원회가 최근 호우피해에 대해 원인 조사를 실시하고 관련 대책을 수립하는 방안을 신속추진과제로 선정했습니다.

조승래 국정기획위 대변인은 오늘(8일) 서면브리핑을 통해 “집중호우 피해 지역에 대해 철저한 재난 원인 조사를 실시하고, 대책 마련에 조속히 착수해 줄 것을 정부에 제안했다”며 이같이 밝혔습니다.

조 대변인은 “이번 여름에는 역대 최고 기록을 경신할 정도의 극한 호우가 여러 지역에서 동시·다발적으로 발생해 피해가 매우 컸다”고 말했습니다.

그러면서 “피해 지역을 중심으로 재난 원인 조사를 철저히 실시한 후 관련 인프라 확충, 대피 체계 개선 등 근본적인 대책 마련이 필요한 상황”이라고 설명했습니다.

또 “큰 피해가 발생한 산사태의 경우 독립적인 조사 기구를 구성하여 정확하고 공정한 조사도 실시되어야 한다”고 덧붙였습니다.

조 대변인은 한편 “경제2분과는 어제(7일) ‘국민펀드 조성 이후 산업 분야 투자전략’을 논의하는 간담회를 진행했다”며 “참석자들은 인공지능(AI)을 비롯한 첨단기술 확산과 주력 제조업 혁신을 통한 미래 경쟁력 확보를 위해 정책자금의 대규모 투자 지원 방안이 필요하다는 점에 공감했다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국정위 “올 여름 호우피해 원인 조사 및 대책, 신속추진과제로 제안”
    • 입력 2025-08-08 11:25:53
    • 수정2025-08-08 11:37:32
    정치
국정기획위원회가 최근 호우피해에 대해 원인 조사를 실시하고 관련 대책을 수립하는 방안을 신속추진과제로 선정했습니다.

조승래 국정기획위 대변인은 오늘(8일) 서면브리핑을 통해 “집중호우 피해 지역에 대해 철저한 재난 원인 조사를 실시하고, 대책 마련에 조속히 착수해 줄 것을 정부에 제안했다”며 이같이 밝혔습니다.

조 대변인은 “이번 여름에는 역대 최고 기록을 경신할 정도의 극한 호우가 여러 지역에서 동시·다발적으로 발생해 피해가 매우 컸다”고 말했습니다.

그러면서 “피해 지역을 중심으로 재난 원인 조사를 철저히 실시한 후 관련 인프라 확충, 대피 체계 개선 등 근본적인 대책 마련이 필요한 상황”이라고 설명했습니다.

또 “큰 피해가 발생한 산사태의 경우 독립적인 조사 기구를 구성하여 정확하고 공정한 조사도 실시되어야 한다”고 덧붙였습니다.

조 대변인은 한편 “경제2분과는 어제(7일) ‘국민펀드 조성 이후 산업 분야 투자전략’을 논의하는 간담회를 진행했다”며 “참석자들은 인공지능(AI)을 비롯한 첨단기술 확산과 주력 제조업 혁신을 통한 미래 경쟁력 확보를 위해 정책자금의 대규모 투자 지원 방안이 필요하다는 점에 공감했다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
정새배
정새배 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 게이트 빙산의 일각”…<br>“수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 게이트 빙산의 일각”…“수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는 <br>트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.