‘변전소 화재’ HD현대삼호 “전력 공급 재개”

변전소 화재로 전력 공급이 중단됐던 HD현대삼호의 전력 공급이 10일 만에 재개됐습니다.



HD현대삼호는 전원공급을 위한 별도 선로를 추가해 선박 공정이 진행되는 작업장 전체에 전원 공급을 시작했다고 밝혔습니다.



이에따라 2주간의 단체 여름휴가가 끝나는 오는 11일부터 직원들이 정상 출근해 작업을 할 수 있게 됐습니다.



지난달 28일 밤 11시 20분쯤 HD현대삼호 변전소 지하공동구에서 노후 케이블이 원인으로 추정되는 불이 나 조선소 전체 전력 공급이 중단됐습니다.



