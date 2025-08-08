[날씨] 광주·전남 전 지역 폭염특보…주말 최고 150mm↑ 비

동영상 고정 취소

오늘까지는 폭염이, 내일부터는 폭우 내리겠습니다.



현재 광주 전남 전 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요,



오늘까지 한낮 체감온도가 33도 안팎으로 매우 덥겠습니다.



내일부터는 다시 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



새벽부터 시작되겠고요,



돌풍과 천둥, 번개를 동반하겠습니다.



시간당 30~50mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아지는 곳들이 있어 주의하셔야겠습니다.



비는 우선 내일부터 일요일까지 내리다 잠시 소강상태를 보이겠습니다.



예상되는 비의 양은 50~100mm, 일부 많이 오는 곳은 150mm 이상입니다.



다음은 자세한 지역별 날씨입니다.



오늘 구름 많다가 오후부터 흐려지겠고요,



아침 기온 어제보다 3도~6도가량 낮습니다.



한낮 기온은 광주와 함평 32도까지 오르겠습니다.



여수의 낮 최고 기온 31도, 광양 32도로 어제와 비슷하겠습니다.



목포의 한낮 기온 30도, 영암과 해남 32도로 매우 덥겠습니다.



신안을 비롯한 도서 지역은 30도가 예상됩니다.



바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.



비가 내리는 동안에는 기온이 살짝 내려가겠고요,



비는 화요일까지 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!