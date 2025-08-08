전남도, ‘교육발전특구’ 전국 최다 21곳 지정

동영상 고정 취소

교육부의 '교육발전특구 시범지역'에 전남 4개 시군이 추가되면서 전국 최다인 21개 시군이 지정됐습니다.



이번에 추가로 선정된 지역은 고흥, 보성, 완도, 진도입니다.



전남도는 고흥은 우주항공 특화산업, 완도는 해양 치유와 글로컬 해양 리더 양성 등 지역에 맞는 교육발전모델을 추진할 계획입니다.



교육발전특구는 지역 특성에 맞춘 교육으로 인재를 키우는 교육부 주관 시범사업입니다.



