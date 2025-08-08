광주시, 위안부 피해 13건 ‘기림의 날’ 공개
입력 2025.08.08 (11:39) 수정 2025.08.08 (15:42)
일본군 위안부 피해자들의 광주 지역 피해 사례가 공개됩니다.
광주시는 13일 전일빌딩245 다목적강당에서 기림의 날 행사를 열고 광주와 연관된 일본군 위안부 피해자 13명의 사례를 발표할 예정입니다.
