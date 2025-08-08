군산근대역사박물관, 두 차례 야간 무료 개관
입력 2025.08.08 (11:48) 수정 2025.08.08 (15:51)
군산근대역사박물관이 '군산국가유산 미디어아트' 기간 동안 두 차례에 걸쳐 야간 무료 개관 행사를 엽니다.
1차는 오늘(8일)부터 내일까지이고, 2차는 오는 15일부터 이틀 동안입니다.
관람 시간은 저녁 6시부터 두 시간이며, 해양물류역사관과 기획전시실, 근대생활관 등 모든 시설이 무료 개방 대상입니다.
