930뉴스(전주)

군산근대역사박물관, 두 차례 야간 무료 개관

입력 2025.08.08 (11:48) 수정 2025.08.08 (15:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[게시판] 한강 개인전 ‘생:카’ 외

[게시판] 한강 개인전 ‘생:카’ 외
전북도의회, 원전 저장 시설 주변 기준 30km 확대 건의

전북도의회, 원전 저장 시설 주변 기준 30km 확대 건의

다음
군산근대역사박물관이 '군산국가유산 미디어아트' 기간 동안 두 차례에 걸쳐 야간 무료 개관 행사를 엽니다.

1차는 오늘(8일)부터 내일까지이고, 2차는 오는 15일부터 이틀 동안입니다.

관람 시간은 저녁 6시부터 두 시간이며, 해양물류역사관과 기획전시실, 근대생활관 등 모든 시설이 무료 개방 대상입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 군산근대역사박물관, 두 차례 야간 무료 개관
    • 입력 2025-08-08 11:48:12
    • 수정2025-08-08 15:51:31
    930뉴스(전주)
군산근대역사박물관이 '군산국가유산 미디어아트' 기간 동안 두 차례에 걸쳐 야간 무료 개관 행사를 엽니다.

1차는 오늘(8일)부터 내일까지이고, 2차는 오는 15일부터 이틀 동안입니다.

관람 시간은 저녁 6시부터 두 시간이며, 해양물류역사관과 기획전시실, 근대생활관 등 모든 시설이 무료 개방 대상입니다.
이지현
이지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.