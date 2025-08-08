군산근대역사박물관, 두 차례 야간 무료 개관

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

군산근대역사박물관이 '군산국가유산 미디어아트' 기간 동안 두 차례에 걸쳐 야간 무료 개관 행사를 엽니다.



1차는 오늘(8일)부터 내일까지이고, 2차는 오는 15일부터 이틀 동안입니다.



관람 시간은 저녁 6시부터 두 시간이며, 해양물류역사관과 기획전시실, 근대생활관 등 모든 시설이 무료 개방 대상입니다.



