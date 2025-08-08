‘간판 이탈’ 한화생명볼파크 위험요인 17건 확인

동영상 고정 취소

대전 한화생명볼파크에서 17건의 위험요인이 확인돼 긴급조치가 이뤄졌습니다.



대전시는 지난달 27일 경기 시작 직전 안내 간판이 떨어지는 사고가 발생한 뒤 긴급 안전 점검을 실시한 결과 야구장 내 간판 등 17개 부착물의 연결상태가 불량한 점이 확인돼 14개는 보수하고 3개는 바람에 떨어질 수 있어 철거했다고 밝혔습니다.



대전시는 다음 주부터 한화이글스 측과 협의해 3개월 정도 소요되는 정밀 안전 점검을 실시할 예정입니다.



