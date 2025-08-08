제도권 밖 ‘위기가구’ 전수 조사…“사각지대 줄인다”

동영상 고정 취소

생활고에 시달리다 숨진 지 20여 일 만에 발견된 대전 모자 사망 사건 이후 복지 사각지대를 줄이기 위한 현장 조사가 진행되고 있습니다.



이런 방문 조사도 필요하지만 가까운 이웃에게 관심을 갖는 것 만으로도 사각지대를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.



최선중 기자입니다.



빚 독촉과 생활고에 시달리다 숨진 대전 모자 사망 사건 이후 거주지인 대전 서구를 중심으로 '위기가구' 전수 조사가 20여일 째 진행되고 있습니다.



기초생활 수급자는 아니지만 수입이 없고 건강보험공단 등으로부터 체납 사실 등이 통보된 280여 가구가 대상입니다.



["복지 상담때문에 방문했는데요, 잠깐 안내 좀 해드려도 될까요?"]



전기료 체납과 카드값 연체 등으로 아이 돌봄이 어려운 한 부모 가정과 일자리를 잃고 수 개월 째 대출이자 빚 독촉에 시달리고 있는 1인 가구까지 12가구가 우선 도움을 받았습니다.



[이△△/음성변조 : "(신용회복위원회 통해) 30%를 이자 감면해서 받았는데 일단은 너무 독촉이 많잖아요. 시달리다 보니까 힘들어서..."]



[박승호/대전 괴정행정복지센터 주무관 : "(280가구 중) 120가구 정도를 점검 완료한 상황이고요, 절반 정도에 대해서 공적 급여 연계라든지 복지 서비스 연계를 검토 중에 있습니다."]



하지만 한계도 있습니다.



상당수는 노출을 꺼려 방문조사에 응하지 않거나 체납 사실을 숨기기 때문입니다.



이에 대전시는 통장중심인 '명예 사회복지 공무원'을 아파트 관리사무소 직원과 배달 기사까지 확대하기로 했습니다.



[조선영/대전시 명예사회복지공무원 : "(현장을) 찾아가고 하고는 있으나 매일 이뤄질 수는 없다는 부분이죠. 은둔형으로 계신 분들이 밖으로 나올 수 있는 프로그램이라든지 공간이라든지 필요하다고 봅니다."]



제2의 모자사망 사고를 막기 위해서는 현장 조사 확대가 불가피하지만 가까운 이웃의 관심이 더 효과적일 수 있습니다.



KBS 뉴스 최선중입니다.



촬영기자:강수헌



