국제

이스라엘 안보 내각, 가자시티 완전 점령 계획 승인

입력 2025.08.08 (11:52) 수정 2025.08.08 (12:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이스라엘 안보 내각이 현지 시각 8일 새벽 가자지구 북부 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했다고 AP통신이 보도했습니다.

보도에 따르면 이스라엘 안보 내각 회의는 전날부터 이어진 회의에서 이같이 결정했으며 회의가 끝난 뒤 베냐민 네타냐후 총리실은 내각이 점령 계획을 승인했다고 밝혔습니다.

이 계획의 세부 사항은 아직 전해지지 않았습니다.

이스라엘 안보 내각의 이 결정은 전날 네타냐후 총리가 가자지구 전체를 장악하겠다는 의지를 공식적으로 밝힌 이후 나온 것입니다.

네타냐후 총리는 전날 미국의 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이스라엘이 전체 가자지구를 장악할 것인지를 묻는 말에 "우리는 그렇게 할 의향"이라고 답변했습니다.

그는 "우리는 하마스의 끔찍한 공포로부터 우리를 해방하고, 가자 주민들을 해방하길 원한다"고 강조했습니다.

전문가들은 이스라엘군이 가자시티에 거주하는 민간인들을 가자지구 내 다른 지역으로 이주시키고 수 주에 걸쳐 구호품 분배 인프라, 새 생활 공간, 의료 서비스를 구축하려고 할 것으로 관측합니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이스라엘 안보 내각, 가자시티 완전 점령 계획 승인
    • 입력 2025-08-08 11:52:43
    • 수정2025-08-08 12:04:09
    국제
이스라엘 안보 내각이 현지 시각 8일 새벽 가자지구 북부 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했다고 AP통신이 보도했습니다.

보도에 따르면 이스라엘 안보 내각 회의는 전날부터 이어진 회의에서 이같이 결정했으며 회의가 끝난 뒤 베냐민 네타냐후 총리실은 내각이 점령 계획을 승인했다고 밝혔습니다.

이 계획의 세부 사항은 아직 전해지지 않았습니다.

이스라엘 안보 내각의 이 결정은 전날 네타냐후 총리가 가자지구 전체를 장악하겠다는 의지를 공식적으로 밝힌 이후 나온 것입니다.

네타냐후 총리는 전날 미국의 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이스라엘이 전체 가자지구를 장악할 것인지를 묻는 말에 "우리는 그렇게 할 의향"이라고 답변했습니다.

그는 "우리는 하마스의 끔찍한 공포로부터 우리를 해방하고, 가자 주민들을 해방하길 원한다"고 강조했습니다.

전문가들은 이스라엘군이 가자시티에 거주하는 민간인들을 가자지구 내 다른 지역으로 이주시키고 수 주에 걸쳐 구호품 분배 인프라, 새 생활 공간, 의료 서비스를 구축하려고 할 것으로 관측합니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 게이트 빙산의 일각”…<br>“수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 게이트 빙산의 일각”…“수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는 <br>트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.