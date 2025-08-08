930뉴스(대전)

서산 폭우사망자 유족, 충남지사 등 고소…“수해 부실 대응”

입력 2025.08.08 (11:53) 수정 2025.08.08 (15:43)

지난달 서산에서 집중호우로 숨진 80대 남성의 유족이 김태흠 충남지사 등 관련 책임자를 경찰에 고소했습니다.

충남경찰청은 수해로 숨진 80대 A씨의 유족이 업무상과실치사와 직무 유기 혐의로 충남지사와 서산시장, 서산경찰서장, 서산소방서장 등 4명에 대해 고소장을 제출했다고 밝혔습니다.

유족 측은 고소장에서 A씨가 지난달 17일 서산시 석남동의 하천 인근 도로에서 차가 침수돼 숨진사고와 관련해 도로 통제 지연 등 관계 당국의 부실 대응을 주장하고 있습니다.

  • 서산 폭우사망자 유족, 충남지사 등 고소…“수해 부실 대응”
    • 입력 2025-08-08 11:53:29
    • 수정2025-08-08 15:43:40
    930뉴스(대전)
지난달 서산에서 집중호우로 숨진 80대 남성의 유족이 김태흠 충남지사 등 관련 책임자를 경찰에 고소했습니다.

충남경찰청은 수해로 숨진 80대 A씨의 유족이 업무상과실치사와 직무 유기 혐의로 충남지사와 서산시장, 서산경찰서장, 서산소방서장 등 4명에 대해 고소장을 제출했다고 밝혔습니다.

유족 측은 고소장에서 A씨가 지난달 17일 서산시 석남동의 하천 인근 도로에서 차가 침수돼 숨진사고와 관련해 도로 통제 지연 등 관계 당국의 부실 대응을 주장하고 있습니다.
성용희
성용희 기자

공지·정정

