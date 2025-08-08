충북 무더위 계속…내일 남부 5~40mm 비
입력 2025.08.08 (11:55) 수정 2025.08.08 (11:59)
충북은 오늘 가끔 구름이 많겠습니다.
낮 최고 기온은 30도에서 32도까지 올라 무덥겠습니다.
다만 내일 아침 최저 기온이 21도에서 24도로 열대야가 다소 누그러질 전망입니다.
주말인 내일은 흐리고 저녁부터 모레 새벽까지 충북 남부를 중심으로 5~40mm의 비가 오겠습니다.
청주기상지청은 비가 내리는 지역은 기온이 일시적으로 떨어지겠지만 당분간 고온다습한 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.
입력 2025-08-08 11:55:40
수정2025-08-08 11:59:25
구병회 기자 kbh999@kbs.co.kr
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.