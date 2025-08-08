930뉴스(청주)

당권 도전 김문수, 충북 방문…내부 결속·지지 호소

입력 2025.08.08 (11:57) 수정 2025.08.08 (16:08)

[앵커]

국민의힘 당 대표에 출마한 김문수 후보가 어제 충북을 찾아 당심을 공략했습니다.

내년 지방선거 승리를 위해 흩어진 당심을 모아야 한다면서 결속을 강조했는데요.

보도에 송국회 기자입니다.

[리포트]

국민의힘이 차기 지도부를 선출할 전당대회 본경선 진출자로 김문수, 안철수, 장동혁, 조경태 후보 4명을 확정했습니다.

이 가운데 김문수 후보가 어제, 충북을 찾아 당원들과 만났습니다.

김 후보는 당이 위기에 처한 지금, 내부 결속이 우선이라고 강조했습니다.

[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "뭉치는 것은 우리 내부의 기본이고, 뭉친 뒤에 그다음에 혁신을 하든지 고칠 건 고쳐야 합니다. 사람이 살아야 혁신도 하지요."]

국민의힘이 지금 버려야 할 게 무엇인지 묻는 당원의 질문에는 '절망'이라고 답한 뒤, 이제는 내년 지방선거 승리를 생각할 때라고 말했습니다.

자신이 당 대표가 되면 지방선거 기획단을 꾸려 충북 등 지역 공약과 선거 전략부터 만들겠다고 약속했습니다.

[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "청주국제공항 (활주로 등 시설)을 늘리는 것이나, (청주)국제공항까지 대전에서부터 오는 CTX를 빨리 완공하는 것이나, 무엇이나, 적절한 공약을 설득력 있게 제시(할 것)이고요."]

당원 간담회 내내 이재명 정부와 민주당을 견제하면서 강한 야당론을 강조했습니다.

비상계엄, 탄핵 사태와 관련해선 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했던 기존 입장을 재차 언급하기도 했습니다.

[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "대통령은 비상대권으로서 계엄을 할 수 있습니다. 그게 잘한 것인가, 못한 것인가는 재판 중이기 때문에…."]

국민의힘은 오는 20일과 21일 본경선을 거쳐 22일, 청주에서 전당대회를 열어 차기 지도부를 선출합니다.

KBS 뉴스 송국회입니다.

촬영기자:최승원

