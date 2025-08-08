청주서 통근버스 무인단속기 충돌…7명 다쳐

동영상 고정 취소

오늘 오전 8시 14분쯤, 청주 사창사거리에서 한 통근버스가 좌회전하다가 무인단속기를 들이받았습니다.



이 사고로 버스 승객 7명이 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다.



또, 무인단속기가 망가지고, 사고 수습으로 일대 차량 운행이 한때 정체를 빚었습니다.



경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!