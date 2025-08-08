청주서 통근버스 무인단속기 충돌…7명 다쳐
입력 2025.08.08 (11:57) 수정 2025.08.08 (16:08)
오늘 오전 8시 14분쯤, 청주 사창사거리에서 한 통근버스가 좌회전하다가 무인단속기를 들이받았습니다.
이 사고로 버스 승객 7명이 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다.
또, 무인단속기가 망가지고, 사고 수습으로 일대 차량 운행이 한때 정체를 빚었습니다.
경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
이자현 기자 interest@kbs.co.kr이자현 기자의 기사 모음
