해병특검 ‘이종섭 도피 의혹’ 윤 정부 외교·법무장관 줄소환 예고

이종섭 전 국방부 장관의 호주 대사 임명 과정의 ‘해외 도피’ 의혹을 수사하고 있는 이명현 순직해병 특검팀이 최근 4일간 진행된 압수수색 영장 집행을 마쳤습니다.



압수수색은 당시 이 전 장관의 호주대사 임명 과정에 관여한 것으로 알려진 대통령실 인사와 외교부·법무부 장·차관들이 대상으로 이뤄졌는데, 특검팀은 이들을 모두 피의자 신분으로 보고 압수물 분석을 마치는 대로 소환조사할 계획입니다.



정민영 순직해병 특검보는 오늘(8일) 서울 서초동 특검사무실에서 브리핑을 열고 “지난 4일부터 7일까지 이 전 장관 호주대사 임명, 출국, 사임 과정의 불법행위 관련 압수수색을 진행했다”고 밝혔습니다.



대통령기록관과 국가정보자원관리원, 법무부·외교부 일부 사무실, 해당 업무 관계 대통령실과 법무부·외교부 관계자들이 압수수색 대상이 됐다고 설명했습니다.



정 특검보는 “대통령실과 법무부 인사정보관리단의 인사검증, 외교부 자격심사, 법무부 출금해제 과정이 정상적으로 진행됐는지 살펴보고 있다”며 “압수수색 대상이 됐던 주요 피의자들에 대해선 압수물 분석 이후 조사를 진행할 계획”이라고 밝혔습니다.



조태열 전 외교부 장관과 장호진 전 국가안보실장, 박성재 전 법무부 장관, 심우정 전 검찰총장, 이노공 전 법무부 차관, 박행열 전 인사정보관리단장, 이재유 전 출입국·외국인정책본부장 등이 사건 관련 압수수색 대상자들은 모두 피의자 신분인 거로 파악됐습니다.



특검팀은 어제 이원모 전 대통령실 인사비서관의 차량과 휴대전화를 대상으로 압수수색을 진행하기도 했습니다.



정 특검보는 “이 전 비서관 재임 당시 인사비서관실과 외교부 사이에서 이종섭 전 장관의 호주대사 임명과 관련해 논의가 진행된 정황들을 확인해 압수수색을 집행하게 됐다”고 설명했습니다.



이 전 비서관은 윤석열 정부 출범 직후부터 2024년 1월까지 대통령의 인사권 행사를 보좌하는 인사비서관을 지냈고, 출금 상태였던 이 전 장관의 호주대사 임명 관련 인사검증 업무에도 관여한 인물로 지목됐습니다.



특검팀은 이 전 비서관이 사용하던 휴대전화를 압수해 포렌식 절차를 진행할 예정입니다.



이 전 장관은 공수처의 순직해병 사건 수사 외압 의혹 사건 주요 피의자로 출국금지 상태였음에도 불구하고 2024년 3월 호주대사로 전격 임명됐고, 직후 법무부는 이 전 장관의 출국금지를 해제해 줬습니다.



특검팀은 윤 전 대통령이 이 전 장관을 도피시키기 위해 호주대사로 임명했을 가능성이 있다고 보고 대사 임명과 관련한 인사 검증과 자격 심사, 출국금지 해제 과정에서 외압이나 불법행위가 있었는지를 수사하고 있습니다.



