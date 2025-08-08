청주시-충북개발공사, 한국전통공예촌 조성 기본 협약

동영상 고정 취소

청주시와 충북개발공사가 한국전통공예촌 복합문화단지 조성 협약을 하고, 사업 추진 절차와 방식 등을 정하는데 협력하기로 했습니다.



청주시는 당초 민간 자본을 유치해 미원면 쌍이리 일대에 국내 최대 규모의 공예 단지를 조성할 계획이었습니다.



하지만 사업 시행자의 자금 조달 계획이 현실적이지 않다는 이유로 지난 6월, 시행자 지정을 취소한 뒤 공영개발로 전환했습니다.



사업 시행자인 한국전통공예산업진흥협회는 행정권 남용이라면서 법적 대응을 예고한 상태입니다.



