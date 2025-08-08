청주·영동·증평 ‘교육발전특구’ 선정
입력 2025.08.08 (11:59) 수정 2025.08.08 (16:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
청주시와 영동군, 증평군이 교육발전특구로 선정됐습니다.
충청북도교육청은 이들 3개 시·군이 교육부의 교육발전특구 시범 지역 재심사를 통과했다고 밝혔습니다.
청주시와 영동군은 관리지역, 증평군은 선도지역으로 지정됐습니다.
교육발전특구는 지자체와 교육청, 지역 기업 등이 협력해 교육 혁신과 지역 인재 양성, 정주를 종합적으로 지원하는 교육부의 공모 사업입니다.
충청북도교육청은 이들 3개 시·군이 교육부의 교육발전특구 시범 지역 재심사를 통과했다고 밝혔습니다.
청주시와 영동군은 관리지역, 증평군은 선도지역으로 지정됐습니다.
교육발전특구는 지자체와 교육청, 지역 기업 등이 협력해 교육 혁신과 지역 인재 양성, 정주를 종합적으로 지원하는 교육부의 공모 사업입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 청주·영동·증평 ‘교육발전특구’ 선정
-
- 입력 2025-08-08 11:59:01
- 수정2025-08-08 16:09:33
청주시와 영동군, 증평군이 교육발전특구로 선정됐습니다.
충청북도교육청은 이들 3개 시·군이 교육부의 교육발전특구 시범 지역 재심사를 통과했다고 밝혔습니다.
청주시와 영동군은 관리지역, 증평군은 선도지역으로 지정됐습니다.
교육발전특구는 지자체와 교육청, 지역 기업 등이 협력해 교육 혁신과 지역 인재 양성, 정주를 종합적으로 지원하는 교육부의 공모 사업입니다.
충청북도교육청은 이들 3개 시·군이 교육부의 교육발전특구 시범 지역 재심사를 통과했다고 밝혔습니다.
청주시와 영동군은 관리지역, 증평군은 선도지역으로 지정됐습니다.
교육발전특구는 지자체와 교육청, 지역 기업 등이 협력해 교육 혁신과 지역 인재 양성, 정주를 종합적으로 지원하는 교육부의 공모 사업입니다.
-
-
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr김영중 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.