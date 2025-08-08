청주·영동·증평 ‘교육발전특구’ 선정

동영상 고정 취소

청주시와 영동군, 증평군이 교육발전특구로 선정됐습니다.



충청북도교육청은 이들 3개 시·군이 교육부의 교육발전특구 시범 지역 재심사를 통과했다고 밝혔습니다.



청주시와 영동군은 관리지역, 증평군은 선도지역으로 지정됐습니다.



교육발전특구는 지자체와 교육청, 지역 기업 등이 협력해 교육 혁신과 지역 인재 양성, 정주를 종합적으로 지원하는 교육부의 공모 사업입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!