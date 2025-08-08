“작은 사안 절대 아니다” 민주당, 권성동 의원 징계안 제출 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

더불어민주당이 통일교 등으로부터 불법 정치자금을 수수한 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원에 대한 징계안을 국회에 제출했습니다.



민주당 박상혁 원내소통수석 부대표는 오늘(8일) 국회 의안과에 징계안을 내고 "(권 의원이) 통일교 교주로부터 거액의 자금을 수수했다는 언론보도와 통일교 관계자에게도 비슷한 정치자금을 수수했다는 언론 보도도 있었다"며 "국회법상 징계사유에 명백하게 해당한다"고 설명했습니다.



징계안을 함께 제출한 김현정 원내대변인은 "통일교 2인자가 특검의 조사를 받은 이후 권 의원과 통화했던 사실도 확인되고 있다"며 "돈을 받아서 대선 자금으로 쓰였다는 의혹으로까지 확대되는 것이라, 작은 사안이 절대 아니다"라고 덧붙였습니다.



그러나 징계안을 심사할 국회 윤리특위는 여야 합의 지연으로 구성되지 않았습니다.



박 소통수석부대표는 "국회 윤리특위가 제대로 된 모습으로 당면한 징계 현안 처리해야 한다는 국민 요구가 높은 만큼, 그에 부흥하는 협의를 국민의힘에 강력하게 촉구할 것"이라고 전했습니다.



권 의원은 2022년 초 통일교 관계자 등으로부터 억대의 정치자금을 수수했다는 의혹을 받고 있습니다.



권 의원은 어제(8일) 관련 의혹들을 부인하며 "과거 문재인 정부가 시도했던 것과 같은 정치 탄압이자 조국 전 장관의 사면을 검토하는 민주당 정부의 후안무치한 정치공작"이라며 "이번에도 결백을 입증하겠다"고 밝혔습니다.



