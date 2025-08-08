[기후는 말한다] 경기도, 하천·계곡 140곳 불법행위 집중 점검
입력 2025.08.08 (12:22) 수정 2025.08.08 (12:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.
휴가철, 하천과 계곡에서 빈번한 불법 행위를 근절하기 위해 경기도가 이달 말까지 합동 집중 점검반을 운영합니다.
금지구역에서 낚시나 야영을 하고 쓰레기를 마구 버리는 행위 등을 막기 위해 포천 백운계곡과 양주 장흥계곡 등 경기도내 140개 하천과 계곡에서 단속을 벌입니다.
도는 지난달에도 84건을 적발했으며, 주말과 공휴일에도 감시를 철저히 할 계획입니다.
휴가철, 하천과 계곡에서 빈번한 불법 행위를 근절하기 위해 경기도가 이달 말까지 합동 집중 점검반을 운영합니다.
금지구역에서 낚시나 야영을 하고 쓰레기를 마구 버리는 행위 등을 막기 위해 포천 백운계곡과 양주 장흥계곡 등 경기도내 140개 하천과 계곡에서 단속을 벌입니다.
도는 지난달에도 84건을 적발했으며, 주말과 공휴일에도 감시를 철저히 할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [기후는 말한다] 경기도, 하천·계곡 140곳 불법행위 집중 점검
-
- 입력 2025-08-08 12:22:28
- 수정2025-08-08 12:28:19
기후환경뉴스 '기후는 말한다'입니다.
휴가철, 하천과 계곡에서 빈번한 불법 행위를 근절하기 위해 경기도가 이달 말까지 합동 집중 점검반을 운영합니다.
금지구역에서 낚시나 야영을 하고 쓰레기를 마구 버리는 행위 등을 막기 위해 포천 백운계곡과 양주 장흥계곡 등 경기도내 140개 하천과 계곡에서 단속을 벌입니다.
도는 지난달에도 84건을 적발했으며, 주말과 공휴일에도 감시를 철저히 할 계획입니다.
휴가철, 하천과 계곡에서 빈번한 불법 행위를 근절하기 위해 경기도가 이달 말까지 합동 집중 점검반을 운영합니다.
금지구역에서 낚시나 야영을 하고 쓰레기를 마구 버리는 행위 등을 막기 위해 포천 백운계곡과 양주 장흥계곡 등 경기도내 140개 하천과 계곡에서 단속을 벌입니다.
도는 지난달에도 84건을 적발했으며, 주말과 공휴일에도 감시를 철저히 할 계획입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.