[오후날씨 꿀팁] 낮더위 계속…주말, 남부 많은 비

입추가 지나고 밤더위는 누그러졌지만 한낮에는 낮 더위가 이어지겠습니다.



남부지방과 제주도에는 폭염주의보가 이어지는 가운데 오늘 서울과 대전의 낮 기온 32도, 대구와 구례는 33도까지 오르겠습니다.



이번 주말 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



극심한 더위를 일으켰던 뜨거운 고기압의 세력이 약해지면서 북쪽의 차고 건조한 공기가 내려와 정체전선이 만들어지기 때문입니다.



비는 내일 오전에 전남을 시작으로 오후에는 그 밖의 지역으로 확대되겠습니다.



남해안에는 200mm 이상의 물폭탄이 예보된 가운데 내일 오후부터 모레 오전 사이 남부지방을 중심으로 시간당 30~50mm의 집중호우가 내리는 곳이 있겠습니다.



정체전선의 영향으로 당분간 비가 자주 내리겠습니다.



다음 주 화요일에는 전국에 비 예보가 있습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



