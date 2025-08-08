정치

광복회, 광복 80주년 맞아 서울 도심서 ‘대행진’…“독립정신 계승”

입력 2025.08.08 (12:36) 수정 2025.08.08 (12:37)

광복회(회장 이종찬)는 광복 80주년을 맞아 오는 15일 ‘광복대행진’ 행사를 연다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

광복회는 올바른 독립정신을 계승하고 새 시대의 가치를 국민과 함께 발전시켜 나가기 위해 ‘광복대행진’ 행사를 개최한다며, 세대 간 역사 인식 격차를 해소하고 국민통합의 장이 되길 바란다고 설명했습니다.

광복대행진은 3·1 운동이 시작된 서울 탑골공원에서 출발해 청계천 일대를 거쳐 광화문 광장까지 이어지며, 참가자는 13일까지 인터넷에서 선착순으로 천 명을 모집합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
윤진
윤진 기자

