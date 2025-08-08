조현 외교부장관, 11일 고이즈미 신지로 일본 농림수산상 면담

조현 외교부장관이 고이즈미 신지로 일본 농림수산상과 오는 11일 면담할 예정이라고 외교부가 밝혔습니다.



고이즈미 신지로 농림수산상은 아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보장관회의와 한일중 농업장관회의에 참석하기 위해 내일(9일)부터 11일까지 한국을 방문합니다.



고이즈미 준이치로 전 일본 총리의 아들인 고이즈미 농림수산상은 일본의 차기 총리 유력 후보로도 거론됩니다.



외교부는 "보다 견고하고 성숙한 한일 관계 구축을 위해 다양한 고위급 교류를 추진하고 있으며, 해당 면담도 그 일환"이라고 설명했습니다.



조 장관은 이번 면담에서 양국 농수산 경제 협력 방안을 비롯해 한일 간 교류에 관한 이야기를 나눌 것으로 예상됩니다.



[사진 출처 : 교도=연합뉴스]



