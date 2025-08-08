뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 낮더위 계속…주말, 남부 많은 비

입력 2025.08.08 (12:57) 수정 2025.08.08 (13:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코스피 3,207.38 코스닥 811.26

코스피 3,207.38 코스닥 811.26
클로징

클로징

다음
남부지방과 제주도에는 폭염주의보가 이어지는 가운데 낮 더위가 이어지겠습니다.

오늘 서울과 대전의 낮 기온 32도, 대구와 구례는 33도까지 오르겠습니다.

정체전선의 영향으로 당분간 비가 자주 내리겠습니다.

특히 이번 주말 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다.

비는 내일 오전에 전남을 시작으로 오후에는 그 밖의 지역으로 확대되겠습니다.

남해안에는 200mm 이상의 물폭탄이 예보된 가운데 내일 오후부터 모레 오전 사이 남부지방을 중심으로 시간당 30~50mm의 집중호우가 내리는 곳이 있겠습니다.

오후에는 하늘이 점차 흐려지겠고 제주도에는 비가 내리겠습니다.

저녁까지 동해안에는 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

대전과 광주의 낮 기온 32도, 부산 31도가 예상됩니다.

당분간 남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:한세희

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 낮더위 계속…주말, 남부 많은 비
    • 입력 2025-08-08 12:57:33
    • 수정2025-08-08 13:01:59
    뉴스 12
남부지방과 제주도에는 폭염주의보가 이어지는 가운데 낮 더위가 이어지겠습니다.

오늘 서울과 대전의 낮 기온 32도, 대구와 구례는 33도까지 오르겠습니다.

정체전선의 영향으로 당분간 비가 자주 내리겠습니다.

특히 이번 주말 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다.

비는 내일 오전에 전남을 시작으로 오후에는 그 밖의 지역으로 확대되겠습니다.

남해안에는 200mm 이상의 물폭탄이 예보된 가운데 내일 오후부터 모레 오전 사이 남부지방을 중심으로 시간당 30~50mm의 집중호우가 내리는 곳이 있겠습니다.

오후에는 하늘이 점차 흐려지겠고 제주도에는 비가 내리겠습니다.

저녁까지 동해안에는 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.

대전과 광주의 낮 기온 32도, 부산 31도가 예상됩니다.

당분간 남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:한세희
박소연
박소연 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
케데헌으로 번 돈, 누가 가져갈까?

케데헌으로 번 돈, 누가 가져갈까?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.