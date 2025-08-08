[오후날씨 꿀팁] 낮더위 계속…주말, 남부 많은 비

동영상 고정 취소

남부지방과 제주도에는 폭염주의보가 이어지는 가운데 낮 더위가 이어지겠습니다.



오늘 서울과 대전의 낮 기온 32도, 대구와 구례는 33도까지 오르겠습니다.



정체전선의 영향으로 당분간 비가 자주 내리겠습니다.



특히 이번 주말 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



비는 내일 오전에 전남을 시작으로 오후에는 그 밖의 지역으로 확대되겠습니다.



남해안에는 200mm 이상의 물폭탄이 예보된 가운데 내일 오후부터 모레 오전 사이 남부지방을 중심으로 시간당 30~50mm의 집중호우가 내리는 곳이 있겠습니다.



오후에는 하늘이 점차 흐려지겠고 제주도에는 비가 내리겠습니다.



저녁까지 동해안에는 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



대전과 광주의 낮 기온 32도, 부산 31도가 예상됩니다.



당분간 남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:한세희



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!