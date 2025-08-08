사회

경기 교육당국, 폭우로 가족 잃은 고교생 지원

입력 2025.08.08 (13:29) 수정 2025.08.08 (13:31)

지난달 경기 가평군 폭우로 부모와 동생 등 가족을 잃고 홀로 남은 고등학생을 위해 교육 당국이 지원에 나섰습니다.

경기도교육청 등에 따르면 도교육청 수원 남부청사와 의정부 북부청사 직원들은 최근 고교생 A군을 돕기 위해 이달 13일을 기한으로 자발적인 성금 모금을 시작했습니다.

A군은 지난달 20일 가평군 조종면 마일리 캠핑장에서 부모와 초등학생인 동생 등 가족과 함께 캠핑하던 중 시간당 70㎜ 넘게 내린 폭우로 인해 인근에서 발생한 산사태에 가족을 모두 잃었습니다.

A군의 아버지는 같은 날 새벽, 동생과 어머니는 같은 달 24일과 31일 각각 숨진 채 발견됐습니다. 구조된 A군 역시 크게 다쳐 병원에서 수술받은 뒤 회복 중입니다.

A군 가족 장례식장에는 A군의 친지와 친구들, 학교 교직원, 도교육청 및 지역교육지원청 직원 등 100여 명이 자리를 지키고 있습니다.

도교육청은 또 숨진 A 군의 동생이 다닌 초등학교의 같은 학년 학생들을 대상으로 심리검사를 진행하는 한편 애도 프로그램과 특별상담실을 운영하고 있습니다.

A군 동생의 담임교사와 A 군의 고등학교 학생, 교직원에 대해서도 상담을 비롯한 심리 정서 지원을 하고 있습니다.

임태희 경기도교육감은 어제(7일) A 군의 가족 장례식장을 방문해 조문하고 지역교육지원청과 함께 지원방안을 검토한 뒤 "법률상담과 심리치료를 비롯해 기타 재정적 지원 등 도교육청 차원에서 가능한 모든 지원을 해서 A군이 혼자라고 느끼지 않게 하겠다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

