경기도, 하천·계곡 불법행위 방지 합동 점검반 운영
입력 2025.08.08 (13:29) 수정 2025.08.08 (13:32)
경기도는 휴가철 하천·계곡의 불법행위 재발 방지를 위해 이달 말까지 '도-시군 합동 집중 점검반'을 운영한다고 밝혔습니다.
가평 가평천, 양주 장흥계곡, 포천 백운계곡 등 24개 시군 140개 하천과 계곡이 점검 대상입니다.
도는 불법 시설물 설치, 물막이, 금지구역에서의 낚시·야영, 쓰레기 무단 투기 등 불법행위가 빈번히 재발한 포천 백운계곡과 양주 장흥계곡은 평일은 물론 주말과 공휴일에도 감시망을 가동하고 있습니다.
앞서 도는 지난달 1∼25일 하천 내 불법 점용시설에 대한 실태조사를 벌여 16개 시군 79곳에서 84건을 적발했습니다.
이 가운데 74건은 철거 등의 조치를 했으며 10건은 이달 말까지 조치를 완료할 방침입니다.
강성습 경기도 건설국장은 "집중 점검을 통해 하천과 계곡이 본래의 모습을 되찾고 모든 청정한 자연공간으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]
송명희 기자 thimble@kbs.co.kr송명희 기자의 기사 모음
