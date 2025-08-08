사회

경기도, 하천·계곡 불법행위 방지 합동 점검반 운영

입력 2025.08.08 (13:29) 수정 2025.08.08 (13:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기도는 휴가철 하천·계곡의 불법행위 재발 방지를 위해 이달 말까지 '도-시군 합동 집중 점검반'을 운영한다고 밝혔습니다.

가평 가평천, 양주 장흥계곡, 포천 백운계곡 등 24개 시군 140개 하천과 계곡이 점검 대상입니다.

도는 불법 시설물 설치, 물막이, 금지구역에서의 낚시·야영, 쓰레기 무단 투기 등 불법행위가 빈번히 재발한 포천 백운계곡과 양주 장흥계곡은 평일은 물론 주말과 공휴일에도 감시망을 가동하고 있습니다.

앞서 도는 지난달 1∼25일 하천 내 불법 점용시설에 대한 실태조사를 벌여 16개 시군 79곳에서 84건을 적발했습니다.

이 가운데 74건은 철거 등의 조치를 했으며 10건은 이달 말까지 조치를 완료할 방침입니다.

강성습 경기도 건설국장은 "집중 점검을 통해 하천과 계곡이 본래의 모습을 되찾고 모든 청정한 자연공간으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경기도, 하천·계곡 불법행위 방지 합동 점검반 운영
    • 입력 2025-08-08 13:29:03
    • 수정2025-08-08 13:32:37
    사회
경기도는 휴가철 하천·계곡의 불법행위 재발 방지를 위해 이달 말까지 '도-시군 합동 집중 점검반'을 운영한다고 밝혔습니다.

가평 가평천, 양주 장흥계곡, 포천 백운계곡 등 24개 시군 140개 하천과 계곡이 점검 대상입니다.

도는 불법 시설물 설치, 물막이, 금지구역에서의 낚시·야영, 쓰레기 무단 투기 등 불법행위가 빈번히 재발한 포천 백운계곡과 양주 장흥계곡은 평일은 물론 주말과 공휴일에도 감시망을 가동하고 있습니다.

앞서 도는 지난달 1∼25일 하천 내 불법 점용시설에 대한 실태조사를 벌여 16개 시군 79곳에서 84건을 적발했습니다.

이 가운데 74건은 철거 등의 조치를 했으며 10건은 이달 말까지 조치를 완료할 방침입니다.

강성습 경기도 건설국장은 "집중 점검을 통해 하천과 계곡이 본래의 모습을 되찾고 모든 청정한 자연공간으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]
송명희
송명희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
경찰, ‘서부지법 사태 배후 의혹’ 전광훈 등 7명 출국금지

경찰, ‘서부지법 사태 배후 의혹’ 전광훈 등 7명 출국금지
케데헌으로 번 돈, 누가 가져갈까?

케데헌으로 번 돈, 누가 가져갈까?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.