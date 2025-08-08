“전기가 생존” 정부 차세대전력망 추진단 첫 회의

산업통상자원부는 오늘(8일) 서울 종로구 한국무역보험공사에서 차세대 전력망 추진단 1차 회의를 열었습니다.



이재명 정부가 추진하는 한국형 차세대 전력망은 전력을 소비하는 배전망 단위에서 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 활용해 전력 생산-저장-소비를 최적화하는 지능형 전력망을 말합니다.



추진단은 기획재정부·과학기술정보통신부·국토교통부 등 관계 부처, 한국전력 등 유관 기관, 민간 전문가들이 참여한 민관 협력 체제로 운영됩니다.



단장은 이호현 산업부 2차관이 맡았습니다.



이 단장은 “지금은 전자생존, 즉 전기가 생존 조건인 시대”라며 “더 저렴하고 깨끗한 전기를 안정적으로 공급하려면 AI 기술을 활용한 차세대 전력망이 반드시 필요하다”고 강조했습니다.



그러면서 “에너지 산업 육성, 창업 인재 양성, 지역 경제 활성화 등 1석 3조 이상의 효과를 창출하도록 정부와 민간, 공공기관이 함께 힘을 합치자”고 말했습니다.



정부는 한국형 차세대 전력망을 활용해 태양광 등 재생에너지 발전 시설이 많은 지역의 소규모 전력망에 에너지저장장치(ESS)를 대규모로 추가하고 AI 관리 기술까지 더해 특정 지역 안에서 생산된 전기가 그곳에서 쓰이게 하는 방식으로 에너지 수급 균형을 계획하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 산업통상자원부 제공]



