외국인 노동자 인권존중 캠페인…고용장관 현장 점검

고용노동부가 최근 잇따라 발생한 외국인 노동자 인권 침해 사건을 계기로 집중 신고 기간을 운영하는 등 외국인 노동자 인권 존중 캠페인을 시작합니다.



김영훈 고용노동부 장관은 오늘(8일) 안호영 국회 환경노동위원회 위원장과 함께 전북 완주군의 한 외국인 고용 농가를 방문했습니다.



이번 합동 방문은 외국인 노동자들에게 고용노동부 정책을 안내하고, 현장 목소리를 청취하기 위해 마련됐습니다.



김 장관은 안 위원장과 함께 외국인 노동자 숙소의 냉난방 설비 및 시설을 점검했습니다.



김 장관은 차별 신고·상담 안내문을 외국인 노동자들에게 직접 전달하고, 숙소 안에 게시하도록 하는 등 관련 내용을 적극 안내했습니다.



이어 출하 작업이 한창인 상추 재배 시설을 찾아 '폭염 안전 5대 기본 수칙'이 잘 이행되는지 살폈습니다.



이어진 외국인 노동자들과의 간담회에서 김 장관은 농가의 애로사항을 청취하고, 이들의 인권을 보호하기 위한 정부와 국회, 지자체의 의지를 전달했습니다.



또 간담회에 참석한 외국인 노동자들의 이름이 모국어와 한국어로 새겨진 명찰을 전달하며 '외국인노동자 이름 부르기 캠페인'을 추진하겠다고 알렸습니다.



고용노동부는 이번 달 11일~29일 '외국인 노동자 노동인권 침해 집중 신고 기간'을 운영하고, 열악한 농촌지역을 중심으로 과거 신고 사건 이력 등을 분석해 외국인 다수 고용사업장을 대상으로 근로감독을 할 계획입니다.



이번 달 20일부터는 매주 수요일을 '외국인 노동인권 신고·상담의 날'로 지정, 노무사·근로감독관이 통역요원과 함께 고용센터에 상주하면서 상담 및 신고접수를 원스톱으로 제공합니다.



모든 고용허가제 근로자를 대상으로 한국어 명찰을 제공하고, 사업주를 대상으로 한 인권·산업안전 교육도 강화합니다.



김 장관은 "차별 없는 노동권 신장은 우리 사회의 가장 중요한 과제로, 어떠한 경우에도 괴롭힘, 폭력 등 인권침해는 용납될 수 없다"며 "일하는 모든 외국인의 노동권 보호·지원과 차별 개선을 위한 종합적인 대책을 마련하겠다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 노동부 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!