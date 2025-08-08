TXT, 정규 4집으로 일본레코드협회 ‘플레티넘’ 인증

투모로우바이투게더가 정규 4집 ‘별의 장: 투게더’로 일본레코드협회 골드 디스크 ‘플레티넘’ 인증을 받았습니다.



오늘(8일) 일본레코드협회 발표에 따르면 투모로우바이투게더의 ‘별의 장: 투게더’는 지난달 기준 누적 출하량 25만 장을 돌파했습니다.



일본레코드협회는 매달 음반 누적 출하량에 따라 10만 장 이상에는 골드, 25만 장 이상은 플래티넘, 50만 장 이상은 더블 플래티넘, 75만 장 이상 트리플 플래티넘, 100만 장 이상 밀리언 등의 골드 디스크 인증을 각각 부여합니다.



투모로우바이투게더가 일본레코드협회 골드 디스크 인증을 받은 앨범은 이번이 14번째입니다.



멤버들은 지난 2020년 일본 데뷔 싱글 ‘매직 아워’(MAGIC HOUR)로 첫 골드 인증을 획득했고 2022년 ‘굿 보이 곤 배드’(GOOD BOY GONE BAD)로 더블 플래티넘, 지난해에는 ‘치카이’(CHIKAI)로 첫 트리플 플래티넘을 획득했습니다.



[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]



