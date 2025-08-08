트와이스 채영, 다음 달 솔로로 데뷔

그룹 트와이스의 멤버 채영이 솔로 가수로 나섭니다.



소속사 JYP엔터테인먼트는 채영이 다음 달 12일 오후 1시 솔로 앨범을 내고 데뷔한다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



채영은 트와이스에서 나연, 지효, 쯔위에 이어 네 번째로 솔로 활동을 시작합니다.



채영은 최근 멤버 정연, 지효와 인기 넷플릭스 애니메이션 'K팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters) 오리지널 사운드 트랙에 참여해 세계적인 관심을 받았습니다.



한편, 지난달 정규 4집 '디스 이즈 포'(THIS IS FOR)를 발매하고 월드 투어를 진행하고 있는 트와이스는 현지 시각 지난 2일 세계적 음악 축제 롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago) 간판 출연자로 무대에 섰습니다.



[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!