문화

케이옥션, 김환기 ‘봄’·이중섭 ‘민주고발’ 등 88점 경매

입력 2025.08.08 (13:41) 수정 2025.08.08 (13:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김환기와 이중섭 등 한국을 대표하는 작가의 작품들이 경매에 나옵니다.

미술품 경매사 케이옥션은 오는 20일 서울 강남구 신사동 본사에서 김환기의 ‘봄’과 이중섭의 미공개작 ‘민주고발’ 등 88점, 약 80억 원 상당을 경매한다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

김환기의 ‘봄’은 1975년 국립현대미술관 덕수궁에서 열린 ‘김환기 회고전’에서 대중에게 공개된 뒤 처음 선보입니다.

1956∼1957년 제작된 ‘봄’은 제작 시기나 소재, 화면 구성에서 대표작 ‘여인들과 항아리’와 깊은 유사성을 지닌 것으로 평가되며, 이번 경매 시작가는 20억 원입니다.

이중섭의 ‘민주고발’은 1953년 출간된 구상 시인의 사회비평집 ‘민주고발’을 위해 제작된 표지화 시안 4점 중 하나입니다.

지금까지 자료 이미지로만 존재가 알려졌던 미공개작으로 이번에 처음 실물이 공개됩니다.

추정가는 1억 2천만∼2억 원입니다.

이 밖에도 해방의 감격과 기쁨을 표현한 우향 박래현의 ‘여인들’과 장욱진의 ‘가족도’, 김창열의 ‘물방울’ 등 주요 작가들의 작품도 출품됐습니다.

경매 작품은 오는 9일부터 20일까지 케이옥션 본사 전시장에서 무료로 볼 수 있습니다.

서울옥션은 한국도자재단과 함께 온라인에서 기획 경매 ‘더 세라믹’(The Ceramic)도 진행합니다.

한국도자재단은 참여 작가 공모를 거쳐 권혜인, 신원동, 양지운, 이송암, 이인화, 임재현, 정영유 등 작가 7명을 선정했습니다.

이들은 1980∼1990년대 출생한 신진 도자 작가들로 새로운 감각의 도자 예술을 보여줍니다.

분청, 백자, 흑자 등 전통 도자를 현대적으로 해석한 작업부터 3차원(3D) 모델링을 활용한 실험적 도자 작품까지 만나볼 수 있습니다.

경매 출품작은 오는 15일부터 20일까지 서울옥션 강남센터에서 무료로 관람할 수 있으며 서울옥션 홈페이지를 통해 응찰할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 케이옥션 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 케이옥션, 김환기 ‘봄’·이중섭 ‘민주고발’ 등 88점 경매
    • 입력 2025-08-08 13:41:43
    • 수정2025-08-08 13:44:12
    문화
김환기와 이중섭 등 한국을 대표하는 작가의 작품들이 경매에 나옵니다.

미술품 경매사 케이옥션은 오는 20일 서울 강남구 신사동 본사에서 김환기의 ‘봄’과 이중섭의 미공개작 ‘민주고발’ 등 88점, 약 80억 원 상당을 경매한다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

김환기의 ‘봄’은 1975년 국립현대미술관 덕수궁에서 열린 ‘김환기 회고전’에서 대중에게 공개된 뒤 처음 선보입니다.

1956∼1957년 제작된 ‘봄’은 제작 시기나 소재, 화면 구성에서 대표작 ‘여인들과 항아리’와 깊은 유사성을 지닌 것으로 평가되며, 이번 경매 시작가는 20억 원입니다.

이중섭의 ‘민주고발’은 1953년 출간된 구상 시인의 사회비평집 ‘민주고발’을 위해 제작된 표지화 시안 4점 중 하나입니다.

지금까지 자료 이미지로만 존재가 알려졌던 미공개작으로 이번에 처음 실물이 공개됩니다.

추정가는 1억 2천만∼2억 원입니다.

이 밖에도 해방의 감격과 기쁨을 표현한 우향 박래현의 ‘여인들’과 장욱진의 ‘가족도’, 김창열의 ‘물방울’ 등 주요 작가들의 작품도 출품됐습니다.

경매 작품은 오는 9일부터 20일까지 케이옥션 본사 전시장에서 무료로 볼 수 있습니다.

서울옥션은 한국도자재단과 함께 온라인에서 기획 경매 ‘더 세라믹’(The Ceramic)도 진행합니다.

한국도자재단은 참여 작가 공모를 거쳐 권혜인, 신원동, 양지운, 이송암, 이인화, 임재현, 정영유 등 작가 7명을 선정했습니다.

이들은 1980∼1990년대 출생한 신진 도자 작가들로 새로운 감각의 도자 예술을 보여줍니다.

분청, 백자, 흑자 등 전통 도자를 현대적으로 해석한 작업부터 3차원(3D) 모델링을 활용한 실험적 도자 작품까지 만나볼 수 있습니다.

경매 출품작은 오는 15일부터 20일까지 서울옥션 강남센터에서 무료로 관람할 수 있으며 서울옥션 홈페이지를 통해 응찰할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 케이옥션 제공]
김혜주
김혜주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
케데헌으로 번 돈, 누가 가져갈까?

케데헌으로 번 돈, 누가 가져갈까?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.