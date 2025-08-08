YG엔터, 2분기 영업익 흑자 전환…“베이비몬스터 등 성과”

YG엔터테인먼트의 올해 2분기 영업이익이 흑자 전환했습니다.



YG는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 84억 원으로 110억 원 적자였던 지난해 동기와 비교해 흑자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(8일) 공시했습니다.



매출은 1천4억 원으로 지난해 동기 대비 11.6% 증가했고, 순이익은 112억 원으로 흑자 전환했습니다.



YG는 “2분기 베이비몬스터의 월드 투어와 트레저의 미주 팬 콘서트 투어 등 저연차 IP(지식재산권)의 글로벌 투어 성과가 수익성을 견인하고 있다”고 분석했습니다.



그러면서 “특히 2분기 음반 발매가 없었음에도 공연, 디지털 콘텐츠, MD(기획 상품) 매출 등이 늘어 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있다”고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]



