의협 “복지장관 ‘의정갈등’ 사과 의미 있어…전향적 지원책 기대”

정은경 복지부 장관이 의정 갈등에 대해 국민에 사과한 것과 관련해 대한의사협회가 환영의 뜻을 밝혔습니다.



의협은 오늘(8일) 발표한 입장문에서 “장관으로서 정부의 책임을 자인하는 사과로서 의미가 있다고 본다”며 “신뢰 회복이 문제해결의 시작임을 밝혀 그동안 대한의사협회가 언급한 바와 같은 인식을 하고 있다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔습니다.



또 정부를 향해 “이전과 같이 의료진의 일방적 희생을 요구하거나 정책에서 배제되는 일이 없어야 할 것”이라며 “진정한 의료 혁신은 탁상공론이 아닌, 의료 현장의 현실을 정확히 반영하는 정책에서 출발해야 할 것”이라고 강조했습니다.



어제 수련협의체 회의에서 전공의 복귀의 방안이 공식적으로 결정된 것에 대해서는 “환영의 뜻을 밝힌다”며 “아쉬운 부분이 없지는 않으나 전공의 수련의 이해당사자들이 모여 결론을 도출해 낸 것에 대해 긍정적으로 평가한다”고 했습니다.



또 수련병원에 대한 지원책, 2025년 3월 입대 전공의들의 수련 재개 방안 등에 대한 정부의 전향적 지원책이 마련되기를 기대한다고 밝혔습니다.



어제 정은경 보건복지부 장관은 “의료계와 정부 간 갈등이 1년 반 동안이나 지속되면서 많은 불안과 불편을 겪으신 국민과 환자 여러분께 진심으로 죄송하다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!