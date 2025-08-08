주말 또 비…남부는 일요일까지 집중호우

전국에 대체로 구름 많은 가운데 비나 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



강원도와 경북엔 저녁까지 5~20mm 정도 소나기 오는 곳이 있겠고, 제주도는 오늘 하루 5~40mm의 비가 내리겠습니다.



주말인 내일은 수도권과 강원도에 5mm 안팎, 내일~모레 이틀 간은 그 밖의 전국에 제법 많은 양의 비가 쏟아지겠습니다.



충청권에는 최대 60mm, 제주 산지엔 최대 100mm 이상, 영호남 해안엔 최대 200mm 이상의 집중호우가 예보돼있습니다.



열대야가 많이 사라진 가운데 내일 아침 기온도 전국 대부분 지방에서 25도를 밑돌겠습니다.



낮 기온은 전국이 27도에서 30도로 오늘보다 1도에서 3도가량 낮겠고, 서울도 29도로 30도 아래에 머물겠습니다.



바다의 물결은 내일 남해 동부 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



다음주에는 화요일부터 목요일 사이 전국에 또 비 소식이 있겠습니다.



