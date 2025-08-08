배경훈 “AI, 보이스피싱 예방 위해 데이터 공유돼야”

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 “AI를 활용한 보이스피싱 예방 효과를 극대화하기 위해서는 무엇보다도 데이터 공유·활용 기반을 마련하는 것이 중요하다”고 밝혔습니다.



배 장관은 오늘(8일) KT 광화문 사옥에서 통신 3사와 개인정보보호위원회 등 관계 기관이 모인 현장 간담회에서 이 같이 밝혔습니다.



이어 데이터 공유 활용을 위해 관계 부처와 협업해 데이터 이용에 장애가 되는 걸림돌을 제거하겠다는 입장을 전했습니다.



그러면서 과기정통부는 보이스피싱 피해 예방을 위해 피싱의 전 단계에 걸친 예방 대책을 마련하고 있다고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



