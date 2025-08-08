의학회 “전공의 수련 재개 환영…의정 신뢰 회복해야”

전공의 수련을 담당하는 대한의학회는 사직 전공의 복귀안이 마련된 것을 환영하며 의료계와 정부 사이 신뢰를 바탕으로 후속 조치에 나설 것을 촉구했습니다.



의학회는 오늘(8일) 입장문을 내고 “하반기 전공의들의 수련 재개 계기가 마련된 것을 크게 환영한다”면서 “이제는 모든 이해관계자들이 힘을 합쳐 전공의 수련을 정상화해야 할 때”라고 밝혔습니다.



그러면서 “정부와 의료계는 그동안 논의됐던 필수의료 지원 강화, 의료사고 안전망 구축 등 핵심 정책들을 면밀히 검토하고 이를 실현하기 위한 구체적인 로드맵을 신속히 마련해야 한다”고 했습니다.



또, 이번 복귀안에서 보류된 군 입대 전공의 문제에 대해 “전역 후 기존의 수련 현장으로 돌아올 수 있도록 정부와 관계 부처의 적극적인 조치를 건의한다”고 밝혔습니다.



복지부는 어제 대한전공의협의회와 의학회, 수련병원협의회, 수련평가위원회가 참여하는 수련협의체 회의에서, 사직 전공의가 원래 근무하던 병원으로 돌아갈 수 있도록 하는 특례를 포함해 하반기 전공의 모집 조건을 합의했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



