일본 자동차 7개사, 미국 관세로 연간 25조원 이익 감소 예상

일본 자동차 기업 7개사가 미국 관세 조치에 의해 줄어들 영업이익 규모를 연간 2조6,833억엔(약 25조원)으로 추산하는 것으로 집계됐습니다.



니혼게이자이신문은 도요타자동차, 혼다, 닛산, 스즈키, 스바루, 마쓰다, 미쓰비시자동차 등 7개사가 올해 2분기 결산 등을 하면서 제시한 예상치를 집계한 결과 이처럼 나타났다고 8일 보도했습니다.



이 가운데 도요타자동차는 2025 사업연도 연간 영업이익을 지난해보다 1조5,955억엔(약 15조원) 줄어든 3조2천억엔(약 30조원)으로 전망하면서, 이익 감소분 중 1조4천억엔(약 13조2천억원)을 미국 관세 조치 영향으로 설명했습니다.



혼다는 4,500억엔(약 4조2천억원), 닛산은 최대 3천억엔(약 2조8천억원), 스즈키는 400억엔(약 3,700억원), 스바루는 2,100억엔(1조9천억원), 마쓰다는 2,333억엔(약 2조2천억원), 미쓰비시자동차는 500억엔(약 4,700억원) 등을 미국 관세 조치에 의한 영업이익 감소 예상치로 제시했습니다.



한편 일본 내각부는 미국 관세정책이 미칠 세계 경제 영향과 일본 기업의 이익 감소가 경제 성장에 부정적으로 작용할 것이라며 2025년도 일본의 실질 경제 성장률 전망치를 0.7%로 낮춰 전날 경제재정자문회의에 보고했습니다.



이는 일본 정부가 지난 1월 제시한 1.2%보다 성장률 전망치를 0.5%포인트 낮춘 수치입니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



