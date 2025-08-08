류제명 차관 “AI기본법 하위법령 거의 마무리”…공개 임박

류제명 과학기술정보통신부 제2차관은 내년 1월 시행을 앞둔 인공지능(AI) 기본법과 관련해 "조만간 하위법령을 공개해 의견을 수렴할 것"이라고 밝혔습니다.



류 차관은 오늘(8일) '인공지능기본법의 발전방향 모색'을 주제로 국회에서 열린 제5차 AI법제연구포럼 국회세미나에서 기자들과 만나 시행령, 고시 등 하위법령 마련 작업에 대해 "거의 마무리됐다"며 이같이 말했습니다.



하위 법령은 시행령, 고영향 AI 기준과 예시 가이드라인, 고영향 AI 사업자 책무 고시 및 가이드라인, AI 안전성 확보 의무 고시 및 가이드라인, AI 투명성 확보 가이드라인, AI 기본권 영향 평가 가이드라인으로 구성됩니다.



류 차관은 세미나 축사에서도 "과기정통부는 AI 기본법 시행을 앞두고 법 취지를 잘 살릴 수 있도록 하위법령 마련에 박차를 가하고 있다"며 "AI 기본법과 하위법령을 통해 국내 AI산업 발전과 기술 혁신을 지원하고 민간 투자를 유도하며 국민이 신뢰할 수 있는 AI 활용 기반을 구축해 나갈 것"이라고 강조했습니다.



이에 따라 과기정통부가 이달 중 하위법령을 공개할 것이라는 관측도 나옵니다.



앞서 과기정통부는 정부 출범 초기 국정기획위원회 업무 보고에서 지난 6월까지 AI 기본법 하위법령을 마련한다는 계획을 보고했지만, 이후 내부 조율 등을 이유로 공개 일정을 미뤄왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



