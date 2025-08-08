스포츠K

[영상] ‘괴물 모드’ 강백호와 정면 승부한 한화의 뼈아픈 결말

입력 2025.08.08 (14:29)

프로야구 KT의 강백호가 한화에 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.

1점 뒤진 9회 극적인 역전 두 점 홈런으로 5대 4 승리의 주인공이 됐습니다.

강백호는 1차전에서도 결정적인 적시타로 승리를 이끌며 이번 3연전의 영웅이 됐습니다.

한화는 선발 와이스가 6이닝 무실점으로 잘 던졌지만, 불펜이 무너지며 치명적인 역전패를 당했습니다.

4대 3으로 쫓긴 9회 원아웃 2루에서 4번 타자 강백호와 정면 대결한 것이 결과적으로는 패착이 됐습니다.

9회 말 한화는 1사 1, 2루의 절호의 기회를 잡았지만 3번 문현빈과 4번 노시환이 연속 삼진으로 물러나 1점 차로 졌습니다.

다시 선두를 내준 한화는 1위 LG와 운명의 3연전을 치릅니다.

정충희
정충희 기자

