스포츠K

[영상] 소백장사 황찬섭, 씨름 부활의 작은 빛

입력 2025.08.08 (14:29)

씨름 인기가 예전만 못한 건 이미 오래전부터입니다.

이만기 시대를 거쳐 강호동 등 슈퍼스타들이 큰 인기를 누렸지만 지금은 먼 옛날의 이야기가 됐습니다.

그동안 씨름협회는 다양한 노력을 통해 인기 부활을 도보했지만, 큰 성과는 없는 게 현실입니다.

그러나 지난해 72kg 이하급인 소백급을 신설하면서 아주 작은 희망의 빛이 보이기 시작했습니다.

빠르고 다양한 기술 씨름이 펼쳐지면서 보는 재미가 더해졌습니다.

특히 3번이나 소백장사에 오른 황찬섭이 주목받고 있습니다.

황찬섭은 2018년 인기를 끈 씨름 동영상의 주인공입니다.

당시 한 누리꾼이 쓴 "이 좋은 걸 할배들만 보고 있었네"라는 댓글은 폭발적인 화제가 되기도 했습니다.

1년 정도 모래판을 떠났던 황찬섭은 씨름으로 돌아와 화려한 기술로 시선을 사로잡고 있습니다.

소백급의 다른 장사들도 현란한 기술로 팬들을 부르고 있습니다.

과연 소백급이 씨름 부활의 시발점이 될 수 있을까요?

정충희
정충희 기자

공지·정정

